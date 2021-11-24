В МВД раскрыли подробности спецоперации Украины на границе с Беларусью
Источник:МВД Украины
Украина 24 ноября начала пограничную операцию "Полесье" для защиты нашей границы с Беларусью. Правоохранители уже усиленно разворачивают контрольные посты.
Усиление уже прибыло
Министерство внутренних дел организовало работу координационных штабов. Их объединили на центральном и областных уровнях. А на районном – образовали координационные группы. Все для того, чтобы руководить спецоперацией было проще и эффективнее.
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Мы контролируем основные пути, которые ведут к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов и будут проводиться предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим,
– заверил заместитель руководителя МВД Евгений Енин.
На границу уже прибыло усиление – 8 500 военных. Для патрулирования применяют авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.
Обеспечение порядка усложняется из-за зоны отчуждения
Границу укрепляют в Киевской области. Однако 34 километра приходятся на Чернобыльскую зону. Из-за этого обеспечение правопорядка значительно усложняется. Правоохранители отрабатывают последовательность действий всех ведомств в случае незаконного проникновения мигрантов в Украину.
Правоохранители укрепляют границу в Чернобыльской зоне: смотрите видео
Что известно о спецоперации "Полесье"
- Беженцы из стран Ближнего Востока еще с 8 ноября штурмуют границу Польши со стороны Беларуси.
- Украинские чиновники считают, что режим Александра Лукашенко с участием агрессора Владимира Путина может направить поток мигрантов к границе Украины.
- Чтобы не допустить миграционный кризис, правоохранители начали спецоперацию. К ней привлекли пограничников, полицейских, нацгвардейцев и военных.
- Они будут работать над усилением нашей границы.