МВФ заблокировал доступ Афганистана к средствам Фонда

МВФ заблокировал доступ Афганистана к своим резервам. Причиной этого стала дестабилизация ситуации в стране и захват "Талибаном".

Также Афганистан не получит от Фонда 460 миллионов долларов, которые были предусмотрены по распределению 650 миллиардов долларов для поддержки мировой экономики.

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Причина такого решения – последние события в стране

Основной причиной такого решения является политический кризис в Афганистане, захват террористами и отсутствие власти. Представитель МВФ Гарри Райс сообщил, что до сих пор остается открытым вопрос признания власти талибов мировым сообществом. Поэтому МВФ не хочет рисковать своими финансами.

Как всегда, МВФ руководствуется мыслями международного сообщества. Сейчас в международном сообществе нет ясности относительно признания правительства в Афганистане. Из-за этого страна не сможет получить доступ к специальным правам заимствованиям или другим ресурсам МВФ,

– отметил Райс.

Вероятно, такое решение руководство Фонда приняло под давлением США, которые 18 августа 2021 года заморозили государственные резервы Афганистана на счетах своих банков. Всего по состоянию на апрель 2021 года резервы Афганистана оценивали в МВФ в 9,4 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы хранили именно в американских банках.

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