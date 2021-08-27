Мы близки к результату, – Зеленский заявил об очистке в правоохранительной системе

Президент Зеленский сообщил, что в Украине происходит очищение правоохранительной системы. Глава государства заверил, что сейчас этот процесс приблизился к "классному результату".

Президент добавил, что пока Украина достигла даже лучшего результата, чем некоторые страны Европы. Речь идет именно об очистке правоохранительной системы.

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Это реальный момент очистки, – Зеленский

Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очистки. Мы близки к классному результату,

– подчеркнул президент.

Отметим, что 13 июля Арсен Аваков сообщил о том, что покидает пост министра внутренних дел. МВД Аваков возглавлял в течение 7 лет. На смену ему утвердили Дениса Монастырского – нардепа от "Слуги народа".

В руководстве МВД – ряд кадровых изменений

После отставки Авакова покинули работу в министерстве и заместитель министра Антон Геращенко и многолетний советник Зорян Шкиряк.

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Произошли изменения и в нескольких управлениях Нацполиции. Самая громкая отставка – главы полиции Киева Андрея Крищенко в начале августа. Причин такого шага Крищенко не назвал. Преемником его на посту стал Иван Выговский.