Президент додав, що поки Україна досягла навіть кращого результату, аніж деякі країни Європи. Мовиться саме про очищення правоохоронної системи.

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Це реальний момент очищення, – Зеленський

Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату,

– наголосив президент.

Зазначимо, що 13 липня Арсен Аваков повідомив про те, що покидає посаду міністра внутршніх справ. МВС Аваков очолював протягом 7 років. На зміну йому затвердили Дениса Монастирського – нардепа від "Слуги народу".

У керівництві МВС – низка кадрових змін

Після відставки Авакова покинули роботу у міністерстві і заступник міністра Антон Геращенко та багаторічний радник Зорян Шкіряк.

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Відбулись зміни і в кількох управліннях Нацполіції. Найгучніша відставка – голови поліції Києва Андрія Крищенка на початку серпня. Причин такого кроку Крищенко не назвав. Наступником його на посаді став Іван Вигівський.