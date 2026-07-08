"Мы добились большого прогресса": Трамп оценил перспективы завершения войны

Дональд Трамп заявил, что в последние недели удалось добиться значительного прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины. По его словам, мирное соглашение между сторонами уже давно находится в стадии разработки, и обе стороны якобы понимают его основные положения.

Об этом президент США заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Трамп об окончании войны?

По его словам, он положительно оценивает нынешнюю динамику дипломатического процесса, хотя окончательный результат, по его словам, будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Я разрешил много войн, и эта – та, которая, на мой взгляд, будет самой простой. Это не самое простое, не самое простое. И здесь много преданности, много любви к странам и всему остальному. Но я думаю, что мы добились большого прогресса за последние несколько недель, и посмотрим, как все пойдет,

– сказал он,

Трамп также заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией "давно находится в работе". Он отметил, что документ, по его словам, имеет как преимущества, так и недостатки, а обе стороны якобы понимают, о чем в нем идет речь.

"Иногда нужно позволить им побороться и понять, что это тяжело", – сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер положительно оценил действия украинских военных на поле боя. Он подчеркнул, что Украина эффективно использует американское вооружение, а украинские защитники демонстрируют смелость во время боевых действий.

В то же время Трамп назвал войну "грязной". Он считает, что и президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят завершения войны.

Напомним, Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает возможность оказания помощи Украине для нанесения ударов вглубь территории России. По его словам, такой подход должен заставить Россию ощутить сложность защиты собственного воздушного пространства и приблизить окончание войны.

Позже слова Рубио прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он признал, что удары Украины по целям на территории России являются эскалацией конфликта. В то же время американский лидер высказал мнение, что именно такая эскалация может приблизить окончание войны.