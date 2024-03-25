Мы должны перекрыть кислород Путину, – Малюк о пожарах на НПЗ России

Глава СБУ прокомментировал удары беспилотников по нефтяным заводам в России. Малюк объяснил их важность.

В день Службы безопасности Украины ее глава дал большое интервью. В нем он, в частности, рассказал о "хлопке" на российских НПЗ.

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Путин вынужден затянуть пояса

Генерал отметил, что в настоящее время СБУ уже осуществила ряд успешных операций по поражению нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Малюк напомнил, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть бюджета оккупантов. И львиная часть идет именно на военные расходы,

Поэтому СБУ активно работает над минимизацией этих поступлений и перекрытием кислорода Путину, отметил военный.

Генерал отказался рассказывать о характеристиках беспилотников, которые атакуют НПЗ. Однако заверил, что благодаря им СБУ уже "минуснула" на 12 процентов добычу и переработку вражеской нефти.

Он напомнил, что с 1 марта Россия официально полностью приостановила экспорт бензина.

Отметим, что СБУ уже совершила 14 успешных атак на российские НПЗ, уже на треть сократившие экспорт российских нефтепродуктов.

"Хлопок" на заводах России: что известно