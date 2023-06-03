Мы готовы к контрнаступлению, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова начать контрнаступление. Президент отметил, что это может занять некоторое время и обойдется высокой ценой.

Об этом украинский лидер сказал в интервью. Также он подчеркнул, что Украина твердо верит, что нам это удастся.

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"Мы не можем ждать месяцами"

Мы твердо верим, что нам это (деоккупация территорий – 24 Канал) удастся,

– подчеркнул Зеленский.

Также добавил, что пока не знает, сколько времени займет контрнаступление. Заметил, что все может пойти совершенно разными путями. Однако наше государство собирается сделать это, и мы уже готовы.

В интервью Президент Украины призвал Китай попытаться сдержать Россию и сказал, что нашему государству срочно требуются дополнительные системы противоракетной обороны Patriot для защиты граждан от воздушных бомбардировок и войск на передовой.

Глава государства отметил, что отсутствие защиты от вражеской авиации означает, что в контрнаступлении может "погибнуть большое количество солдат". Нашей стране требуется большее западное вооружение. Впрочем, наши воины уже готовы двигаться вперед.

Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами,

– подчеркнул президент.