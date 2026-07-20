20 июля, 20:00
Обновлено - 20:12, 20 июля
Мы готовы к переменам, – Сирский о мобилизации в Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался по поводу мобилизации в Украине. Генерал заявил, что Сухопутные войска и ТЦК готовы к изменениям в системе набора людей в армию.
Об этом Александр Сырский написал в своей колонке для "Милитарного".
Что написал Сырский о мобилизации в Украине?
Александр Сырский заявил, что проведение реформы мобилизации – это задание от президента.
Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: посещаем все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции,
– сказал генерал.
Однако Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сама реформа – это законодательная и административная работа министерства.
"Я жду ее, так же как ждет вся страна", – написал Сырский.