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20 июля, 20:00
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Обновлено - 20:12, 20 июля

Мы готовы к переменам, – Сирский о мобилизации в Украине

Владислав Кравцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался по поводу мобилизации в Украине. Генерал заявил, что Сухопутные войска и ТЦК готовы к изменениям в системе набора людей в армию.

Об этом Александр Сырский написал в своей колонке для "Милитарного".

Что написал Сырский о мобилизации в Украине?

Александр Сырский заявил, что проведение реформы мобилизации – это задание от президента.

Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: посещаем все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции, 
– сказал генерал.

Однако Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сама реформа – это законодательная и административная работа министерства.

"Я жду ее, так же как ждет вся страна", – написал Сырский.

 

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ТЦК
Вооруженные Силы Украины
Александр Сырский
Мобилизация в Украине