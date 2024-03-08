Мы готовы принимать мирный саммит, – Эрдоган допускает присутствие России за столом переговоров

Турция готова предложить Украине и России площадку для диалога. Президент Эрдоган убежден, что Киев и Москва сделали недостаточно с дипломатической точки зрения.

В пятницу, 8 марта, президент нашего государства Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию, – информирует 24 Канал.

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Мирный саммит не за горами

Эрдоган вспомнил о переговорах между Киевом и Кремлем в Стамбуле в первые недели после начала полномасштабного вторжения. Он заявил, что стороны сделали недостаточно, чтобы сполна воспользоваться этой площадкой. Однако Анкара готова в дальнейшем предоставлять место для диалога между Россией и Украиной ради мира.

Не было сделано дипломатических шагов для использования стола переговоров, который мы настроили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира. С самого начала мы делаем вклад для завершения войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена также и Россия,

– сказал президент Турции.

Заявление президента Украины, которое последовало после слов Эрдогана, несколько контрастировало с позицией Анкары. Зеленский проинформировал о подготовке к мирному саммиту в Швейцарии, который пройдет на уровне лидеров. В то же время он отметил, что не видит на нем представителей от России.

Что касается формата инаугурационного саммита – мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат – справедливый мир именно для Украины. Поэтому сначала цивилизованные государства мира разработают детальный план, а уже потом будут привлекать представителей России. Именно тех, кто готов к справедливому миру,

– заявил президент нашего государства.

Вместе с тем, по словам Зеленского, особая роль Анкары заслуживает того, чтобы лидерство Турции было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира. Важно, что формула мира от Зеленского предусматривает обеспечение:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической безопасности;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

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Вспомним, что в марте и апреле 2022 года в Турции происходило несколько раундов переговоров между Украиной и Россией. Консенсуса не удалось достичь, потому что, как утверждает газета The Wall Street Journal, Москва требовала: