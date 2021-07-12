Мы не дадим Лукашенко использовать их как оружие, – президент Литвы о мигрантах
Источник:LRT
Гинатас Науседа заявил, что Литва не позволит режиму Беларуси использовать мигрантов в качестве оружия. Варшава обещает помочь контролировать границу.
Науседа заявил, что Польша предоставит вертолет для усиления контроля над границей. Об этом он заявил во время визита в Варшаву.
Заметьте Эстония усилила свои границы из-за нелегалов из Беларуси
Науседа подчеркнул необходимость немедленных действий в отношении мигранов
Президент Литвы заявил, что необходимо немедленно решить проблему укрепления восточной границы ЕС. В частности эффективно предотвратив потоки нелегальной миграции из Беларуси.
Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов как политическое оружие,
– заверил президент.
Свою помощь Литве также пообещала Польша. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex окажет помощь. Из Польши прибудет вертолет для наблюдения за ситуацией на литовско-белорусской границе.
"...Мы будем также говорить и о других технических средствах – таких, как тепловизоры, – а также о человеческих ресурсах", – заявил Гинатас Науседа.
Добавил, что некоторые страны уже предложили свою помощь и он надеется, что Польша также с пониманием отнесется к проблеме.
Кстати, Литва усиливает защиту – 9 июля военные начали строить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Соорудить ее хотят за несколько месяцев.
Коротко о нелегальных мигрантах из Беларуси
- После санкций ЕС в отношении Беларуси в июне самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.
- Только в июне литовские пограничники поймали уже более 400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.
- В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.