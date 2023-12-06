Мы не можем дать Путину выиграть, – Байден обратился к Конгрессу США о помощи Украине

6 декабря Джо Байден обратился к Конгрессу США. В своем обращении глава государства отмечает важность оказания помощи Украине, чтобы мы могли одолеть Россию и Путина.

В своей эмоциональной речи Джо Байден подчеркнул, что США не могут дать Владимиру Путину победить. Этими словами он пытался достучаться до Конгресса, который медлит с предоставлением Украине помощи.

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Призвал одобрить запрос более чем на 100 миллиардов

Джо Байден 6 декабря обратился к Конгрессу США, призывая его одобрить наконец запрос более чем на 100 миллиардов долларов. Заметим, что из этой суммы 60 миллиардов предусмотрено на финансирование помощи именно нашему государству.

Сегодняшнее голосование будет помниться долго. Обернемся ли мы спиной к делу свободы и воли? Мы не можем дать Путину выиграть. Мы не можем допустить срыва поставок в Украину. Радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине,

– заявил он.

Байден обратился к республиканцам, которые блокируют решения по предоставлению средств. Он подчеркнул, что реально поддерживает решение о защите границ, которое и лоббируют республиканцы. Он отметил, что Конгресс должен внести изменения в эмиграционную систему, ведь она не работает.

Мы хотим больше пограничников, больше эмиграционных судей, больше ресурсов. То есть, нужно решение проблемы на границе. Нам нужно настоящее решение. И моя команда ведет переговоры с республиканцами и демократами в Конгрессе. И мы должны положить на стол настоящие компромиссы,

– добавил он.

Он отметил, что республиканцы отвергли предоставленный им компромисс. Байден подчеркнул, что "это не вызов, они готовы нанести удар по Украине фактически".

Нужно привлечь Путина к ответственности

Джо Байден подчеркнул, что все мы видели жестокость, от которой страдает Украина. Он добавил, что Россия вторглась на территорию нашего государства и совершает зверства против гражданского населения.

Он отметил, что тысячи украинских детей похитили. Также Россия пытается погрузить Украину во тьму и холод. И что за все военные преступления следует привлечь к ответственности Владимира Путина.

И уже около двух лет величественный народ Украины защищается от амбиций Путина доминировать в Украине. США должны гордиться тем, что мы помогаем Украине добиться успеха, предоставляем оружие, предоставляем боеприпасы,

– заявил он.

Он добавил, что только что встречался с лидерами "Группы семи". Они утвердили, что готовы поддерживать Украину дальше. Джо Байден подчеркнул, что не готов отказаться от помощи нашему государству.

Если Путин захватит Украину, он не остановится. Мы ясно понимаем, что если Путин захватит Украину, он продолжит свое движение, он будет нападать на союзников по НАТО. И мы увидим, что мы не видим сейчас. Что мы не хотим увидеть, когда американские военные воюют с российскими военными,

​​​​ – подчеркнул Байден.

Джо Байден добавил, что весь мир будет следить за тем, что будут делать США. Он подчеркнул, что если Соединенные Штаты не будут поддерживать Украину, то что будет делать остальной мир? Что тогда произойдет с G7, союзниками по НАТО?

Если мы сейчас отвлечемся, то это ободрит Путина. Я призываю Конгресс противостоять Путину, защитить свободу. Давайте это сделаем. Сделаем, чтобы Путин не захватил Украину и не подвинулся дальше,

– подчеркнул он.

Отметим, что после выступления Джо Байдена стало известно, что США объявили новый пакет военной помощи в размере 175 миллионов долларов. Он будет содержать боеприпасы для ПВО и высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные и противотанковые ракеты.