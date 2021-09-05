Мы не прячемся и готовы, – Кулеба о встрече Зеленского и Путина

Украинская сторона полностью готова к подготовке встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Организационно у Киева все в порядке. Однако российская сторона никакого желания делать шаги навстречу не проявляет.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. В Кремле, в отличие от Киева, только ищут, как отсрочить возможные переговоры.

К теме Зеленский потроллил Путина: враги украинской истории – не только в Кремле

Мы не прячемся от встречи с Путиным, – глава МИД

Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи,

– сказал Кулеба.

Подтверждением слов украинского министра стали недавние заявления пресс-секретаря Владимира Путина. Дмитрий Песков в очередной раз объяснил, почему переговоры тет-а-тет с Зеленским пока невозможны.

Песков заявил, что встрече мешает вопрос Крыма

На этот раз причина – вопрос оккупированного Крыма. Мол, Путин готов говорить о полуострове – только, как о части России. Более того, рупор Кремля добавил, что Москва хочет наладить отношения с Киевом, однако никакой инициативы от украинской стороны не видит.

Читайте также Никто этого не отрицает, – спикер Путина прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Коротко о возможной встрече Путина и Зеленского