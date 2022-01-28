Мы не уверены, что Россия вторгнется в Украину, – генсек НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены НАТО не уверены во вторжении России на территорию Украины. По его словам, оценка ситуации продолжается постоянно.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что они продолжают считать дипломатию лучшим решением. Об этом он сообщил на конференции Atlantic Council.

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Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития событий,

– сказал Йенс Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Россия продолжает развертывать свои войска возле украинских границ. Однако в то же время инициировала встречи с США и Альянсом и "это хороший знак".

К слову, высокопоставленный чиновник в НАТО, который представляет одну из стран-членов Евросоюза, анонимно сообщил, что в Альянсе убеждены в неспособности России напасть на Украину.

Украина готова дать отпор России

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.