Мы никого не боимся и ничего не отдадим, потому что на своей земле, – Зеленский

Украина хорошо различает провокации и наступление войск агрессора. Поэтому именно за нами правда, которую никогда не будут скрывать от украинцев.

Как только Украина увидит изменение ситуации, рост рисков, то граждане Украины будут знать информацию. Об этом в видеообращении сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

Обратите внимание Нет причин для хаотичных действий, – Зеленский успокоил украинцев

Зеленский: Мы никому ничего не должны

По его словам, пока нет никаких причин для хаотичных действий. Поэтому так будет и в дальнейшем.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем идти по нему. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никого и никому не отдадим,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. "Другая страна, другая армия, одна цель – мир в Украине", – добавил президент.

Обращение Зеленского: смотрите видео

О чем говорил Зеленский в видеообращении