Мы объединились, чтобы защищать друг друга, – министры обороны НАТО обратились к России
Источник:Интерфакс-Украина
Министры обороны членов НАТО 16 февраля одобрили заявление из-за ситуации в Украине. Россию призвали отвести свои войска от границ и вспомнить о дипломатии. Кроме того, предупредили о размещении дополнительных сил в восточной части Альянса.
Заявление одобрили на заседании Североатлантического совета организации. Министры подчеркнули, что серьезно обеспокоены из-за крупномасштабного и необоснованного наращиванием российской военной мощи у украинских границ.
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Действия России угрожают евроатлантической безопасности
Альянс применяет к России такой подход: сильное сдерживание и оборона в сочетании с готовностью к диалогу.
Мы решительно призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами,
– обратились министры.
Добавили, что действия России угрожают евроатлантической безопасности.
Дополнительные силы на восточном фланге
На фоне угроз НАТО размещает дополнительные сухопутные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские и воздушные средства. Кроме того, министры предупредили, что повышают боеспособность сил. Несмотря на такое усиление, меры НАТО остаются превентивными, они не приводят к эскалации.
"Мы объединились, чтобы защищать друг друга", – говорится в заявлении.
Поддержка Украины
В очередной раз повторили, что НАТО "отдано основным принципам европейской безопасности". В соответствии с ними каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности.
Подтвердили также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Россию снова предупредили – любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и стоить дорого.
НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Москвой. Поддерживают нормандский формат, переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, реализацию минских договоренностей.
Ждут ответа от России
Министры констатировали, что "сделали России предметные предложения". Это касается укрепления безопасности всех государств евроатлантического региона. От Москвы взамен ждут ответа и взаимности.
Последние новости об угрозе нападения России
- Американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, писали, что Россия может напасть в феврале. Среди вероятных дат вторжения называли 16 февраля.
- Правда, 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Президент США Джо Байден тогда заявил, что Вашингтон пока не зафиксировал отвод войск России от украинских границ.
- Утром 16 февраля минобороны России показало видео якобы отвода части военной техники.
- В НАТО же пока не видят признаков деэскалации со стороны России на украинской границе.
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