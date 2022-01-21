Мы опасны для России, поэтому нас постоянно бомбят, – Милованов о провокациях Кремля
Источник:24 канал
Россия все время проворачивает с Украиной разные провокации. В частности, она использует против нас информационное поле и киберпространство, а также постоянно устраивает малые и большие эскалации.
Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сообщил директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он добавил, что Кремль в этой борьбе употребляет широкий спектр инструментов.
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Когда Россия начинает действовать
По словам Милованова, обычно соседнее государство активизируется, когда в Украине улучшается жизнь. К примеру, сейчас минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в стране-агрессора.
Мы опасны для России, потому нас постоянно бомбят. Опасны – как демократия, как успешная страна. Это великое государство, влияющее на весь мир – не может упорядочить свои дела.
Что сейчас с экономикой Украины
Как отметил Милованов, сейчас сетуют на украинский ВВП, до сих пор не восстановившийся до прежнего уровня. Однако нужно помнить, что у нас захватили 7% территории страны, а 14% активов государства – разворовали.
Следует учитывать, что Украине удалось восстановить ВВП и выйти на новый уровень. Официально в государстве продолжают считать его на всю территорию. Впрочем, мы же не контролируем активы оккупированных областей, не получаем оттуда налогов.
Как подчеркнул экономист, сейчас в Украине экономический рост. Кроме того, не нужно забывать, что мы – воюющее государство и возлагается на свои ресурсы. Он отметил, что хотя нам оказывают поддержку, но в большинстве случаев это кредиты, которые нужно возвращать.
"Санкции – это тоже очень хорошо. Однако дали бы нам 20 или 50 миллиардов долларов, то на них мы смогли бы построить сильную экономику", – подытожил Милованов.
Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео
Мирное урегулирование ситуации в Украине: последнее
- Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен уверен, что переговоры позволят понять, настроена ли Москва на мирное урегулирование конфликта.
- В то же время, Госсекретарь отметил, что США готовы поддержать восстановление нормандского формата. Однако отметил, что Штаты не будут участвовать в нем.
- Кроме того, в Европейском Союзе подтвердили, что готовы ввести жесткие санкции против России в случае эскалации. Там предупредили, что агрессор пострадает, если не разрешат вопрос дипломатично.
- К тому же Белый дом представил новый пакет санкций против России. В этот список вошли чиновники, силовики, бизнесмены и пропагандисты.