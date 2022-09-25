Мы ответим агрессору на все удары: Зеленский опубликовал фото обстрелов городов
25 сентября 2022 , 12:09Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Российские оккупанты ежедневно цинично обстреливают украинские города по всей стране. Однако мы обязательно ответим агрессору на все удары.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он также опубликовал несколько мощных фотографий с последствиями вражеских обстрелов.
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