Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию остановить войну, –Зеленский

Владимира Зеленского спросили, чего он ожидает от мирных переговоров. Он ответил: Украина близка к тому, чтобы заставить Россию остановить войну.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Как заставить Россию остановиться

Зеленский подчеркнул: до россиян дошло, что Украина способна дать им отпор – и даже на территории России. И Киев продолжит развивать собственные технологии, ведь не всегда можно положиться на партнеров. Например, Трамп перебросил на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных для Украины.

Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить ее. Мы подошли очень близко к этому. Мы это чувствуем. Наша операция "Паутина" внутри России – хоть они и бесятся, они все понимают. Они понимают, что если вот будут такие кейсы с 20 000 ракет и т.д., то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем развивать тогда это направление.

Украина не хочет продолжения войны. Но если Россия не остановится, наше государство будет бороться за себя.

По словам президента, Украине нужна сильная помощь от Соединенных Штатов. Зато Америка нуждается в единстве с Европой – и должна давить на Путина.

Хозяин Кремля не хочет заканчивать войну. Но может сделать это через давление партнеров.

"На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично звучит", – подытожил Зеленский.

Интересно, что во время операции "Паутина" западное оружие не использовали.