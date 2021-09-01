Мы потеряли 15 тысяч лучших людей, – Зеленский напомнил Байдену о жертвах войны на Донбассе

Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом напомнил о тех, чьи жизни навсегда забрала российская агрессия. Украинский президент подчеркнул, что Украина потеряла 15 тысяч своих лучших граждан.

Также украинский лидер подчеркнул, что именно Россия и ее наемники виновны в смерти украинских бойцов на Донбассе.

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Пока неизвестно, что на это ответил Джо Байден. Однако ранее издание Bloomberg писало, что президент США будет пытаться убедить Владимира Зеленского в том, что Штаты преданы противодействию российской экспансии в Украине.

Заметим, что накануне США заявили, что выделят Украине 60 миллионов военной помощи. Администрация Джо Байдена отметила, что эти средства просто необходимы на фоне увеличения российской военной активности на территории Украины.

Основанием для оказания помощи Украине являются:

значительное увеличение российской военной активности вдоль нашей границы;

минометные обстрелы,

нарушения режима прекращения огня и другие провокации.

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