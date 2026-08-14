Мы сработали на блокировку российского юга, – Зеленский о последних ударах по врагу

Украина продолжает масштабную стратегическую операцию по блокированию южных регионов России в ответ на вражеский террор. Главная цель этого комплексного давления заключается в том, чтобы заставить российское общество положить конец войне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 14 августа

Что сказал Зеленский об ударах по России и блокировании юга страны-агрессора?

Зеленский раскрыл детали текущей оборонной стратегии государства. По его словам, фундамент для нынешних успехов был заложен еще прошлой осенью.

"Благодаря всем решениям, принятым прошлой осенью – политическим решениям, финансовым решениям, технологическому выбору, который мы сделали год назад, – мы смогли зимой и весной этого года перейти к гораздо более технологичной обороне", – отметил глава государства.

В настоящее время активно реализуется план дальнобойных санкций, а количество украинских ударов по целям на территории России постоянно растет. Силы обороны фактически заблокировали юг России, и эта стратегическая операция продолжает расширяться. Это прямой и справедливый ответ на регулярные российские атаки по украинским городам и портовой инфраструктуре.

И каждый уровень давления на Россию должен подталкивать эту страну – прежде всего ее общество – к желанию завершить эту войну,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, снижение способности России вести боевые действия достигается по нескольким ключевым направлениям. Речь идет о санкционном давлении на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты нефтяной отрасли, точечных ударах по вражеской военной логистике, а также об успешных операциях в акваториях Черного и Азовского морей.

Зеленский подчеркнул, что все эти меры эффективно способствуют ограничению военного потенциала России. Для закрепления результата эту работу необходимо продолжать, усиливая ее более активными действиями в политической и юридической сферах.

Напомним, 13 августа в Геленджике, расположенном в Краснодарском крае России, прогремели взрывы. Там был зафиксирован сильный пожар, а местные жители слышали работу ПВО.

До этого Силы обороны нанесли масштабную атаку на российский порт в Новороссийске. В результате этой атаки были повреждены 4 вражеских судна: 2 фрегата проекта 11356Р – носители крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также сообщалось об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков" и малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М".