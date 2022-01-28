Мы только начали, – Пентагон заверил, что США будут поставлять Украине еще больше оружия

Угроза новой российской агрессии против Украины очень беспокоит Вашингтон. Об этом говорил на брифинге 27 января спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Украина от США будет получать гораздо больше оружия – сверх того, которое уже получила. Ведь намерения России непонятны, а военная активность – сверхвысокая.

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Пентагон пообещал поставлять в Украину "ещё больше" оружия

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби 27 января дал большую пресс-конференцию. Естественно, много вопросов журналисты задавали об Украине и России. В частности:

О снабжении Украины оружием

Украину посетила группа американских экспертов по оценке противовоздушной и противоракетной обороны. Она изучила, как рассказал представитель Пентагона, потребности украинских войск в вооружении.

Мы только начали поставки абсолютно нового пакета помощи (Украине, – 24 канал). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше,

– пообещал Кирби.

Об угрозе России

Представитель Пентагона заявил, что США даже в последние 24 часа наблюдают рост численности российских военных у границы Украины и в Беларуси. А еще и не стоит забывать о военно-морской активности России в Средиземноморье, Атлантике, да и в Черном море тоже.

Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые по-прежнему непонятны,

– уточнил Кирби.

Об американских военных в Европе

Американские подразделения в Европе об угрозе "уведомлены, но не активированы". При необходимости они будут направлены на восточный фланг НАТО, но не в Украину, которая не является членом Альянса, как напомнил Джон Кирби.

Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим осторожничать в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине – учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее с другой стороны границы,

– подытожил он.

Наши вооруженные силы готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.



О том, какие страны поставляют или стремятся поставлять Украине оружие / Инфографика 24 канала

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