Мы вас защитим, – МВД опубликовало видео и гарантировало безопасность украинцам

В Украине 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно выполняют задачи по назначению. Они готовы защищать государство от внутренних и внешних угроз.

Правоохранители обратились к украинским гражданам и заверили, что держат ситуацию под контролем. Об этом говорилось в видеоролике, обнародованном на ютуб-канале МВД 14 февраля.

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Какие бы испытания ни готовила нам судьба, мы уверенно смотрим в завтрашний день. Каждый день и ежеминутно оберегаем ваше спокойствие. Мы вас защитим. Украина едина!

– подчеркнули служащие.

Денис Монастырский сказал, что, несмотря на любые заявления о возможном распространении российской агрессии, никто не паникует и не боится. Каждый выполняет свою работу, чтобы украинцы были спокойны.

"Мы верим в наши Вооруженные силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. Мы в МВД не допустим никаких сепаратистских проявлений типа тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, министр внутренних дел добавил: "Если какой-то "гиркин" попытается захватить административные здания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и без колебаний".

Курт Волкер заявил, что в Украине 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов . Если Россия решится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену.

МВД опубликовало видео и гарантировало безопасность украинцам: смотрите видео