Мы ждем реальных действий, – Ермак о готовности Запада помочь в случае эскалации

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что поддержка Украины Западом сейчас беспрецендентна. Однако официальный Киев ждет реальных шагов в случае российской агрессии.

Об этом Ермак сообщил в интервью. Он отметил, что частота общения с представителями Запада значительно выросла в текущем году.

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Концентрация поддержки Украины – беспрецедентна

За этот год концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер, а частота нашего общения на кардинально разных уровнях возросла. Такого уровня взаимодействия со всеми западными партнерами у Украины не было за всю историю восстановления своей независимости,

– объяснил Ермак.

Глава ОП отметил, что диалог происходит на постоянной основе, координируют действия и позиции. Ермак заверил, что сотрудничество с США видно даже по объему военной помощи, оказываемой Вашингтоном.

Значительно возрос объем военной помощи США

Мы получили и Javelin и другую военную технику. В разговоре с президентом Украины американский президент сказал, что они предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию.

– сказал глава ОП.

Как происходит сотрудничество с другими странами:

Великобритания сегодня участвует в строительстве флота. С Лондоном реализуется проект развития наших военно-морских сил на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Расширяют сотрудничество с Турцией.

С Францией размер совместных программ составляет 1,3 миллиарда евро.

По словам Ермака, он лично часто контактирует с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, и у них сложились очень доверительные отношения.

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Запад считает, что вопрос НАТО – это исключительно вопрос Украины

Ермак заверил, что западные партнеры считают, что вопрос членства НАТО – это исключительно вопрос Украины и членов Альянса. Россия на этот процесс не может влиять. При этом глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина продолжает рассчитывать на себя.

Сейчас мы говорим о том, что декларации наших партнеров о готовности к более решительным действиям в нашу поддержку в случае кардинального усиления эскалации очень важны. Мы с большой благодарностью принимаем эти слова, но верим в дела. Поэтому мы ждем реальных действий,

– рассказал Ермак.

Главное о ситуации возле границы Украины:

По информации СНБО, в 200 километрах от границы находится 120 тысяч российских военных.

Украинские разведчики считают, что возможное нападение России может произойти в январе – феврале 2022 года.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия делает все, чтобы запугать не только Украину, но и ее западных партнеров.

В нападение России верит половина украинцев.

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