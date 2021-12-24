Мы ждем реальных действий, – Ермак о готовности Запада помочь в случае эскалации
Источник:"Фокус"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что поддержка Украины Западом сейчас беспрецендентна. Однако официальный Киев ждет реальных шагов в случае российской агрессии.
Об этом Ермак сообщил в интервью. Он отметил, что частота общения с представителями Запада значительно выросла в текущем году.
К теме США планируют предоставлять Украине разведданные для отражения атак России
Концентрация поддержки Украины – беспрецедентна
За этот год концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер, а частота нашего общения на кардинально разных уровнях возросла. Такого уровня взаимодействия со всеми западными партнерами у Украины не было за всю историю восстановления своей независимости,
– объяснил Ермак.
Глава ОП отметил, что диалог происходит на постоянной основе, координируют действия и позиции. Ермак заверил, что сотрудничество с США видно даже по объему военной помощи, оказываемой Вашингтоном.
Значительно возрос объем военной помощи США
Мы получили и Javelin и другую военную технику. В разговоре с президентом Украины американский президент сказал, что они предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию.
– сказал глава ОП.
Как происходит сотрудничество с другими странами:
- Великобритания сегодня участвует в строительстве флота. С Лондоном реализуется проект развития наших военно-морских сил на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.
- Расширяют сотрудничество с Турцией.
- С Францией размер совместных программ составляет 1,3 миллиарда евро.
По словам Ермака, он лично часто контактирует с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, и у них сложились очень доверительные отношения.
Читайте также Зеленский назвал факторы, которые сильно дестабилизируют ситуацию в Украине
Запад считает, что вопрос НАТО – это исключительно вопрос Украины
Ермак заверил, что западные партнеры считают, что вопрос членства НАТО – это исключительно вопрос Украины и членов Альянса. Россия на этот процесс не может влиять. При этом глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина продолжает рассчитывать на себя.
Сейчас мы говорим о том, что декларации наших партнеров о готовности к более решительным действиям в нашу поддержку в случае кардинального усиления эскалации очень важны. Мы с большой благодарностью принимаем эти слова, но верим в дела. Поэтому мы ждем реальных действий,
– рассказал Ермак.
Главное о ситуации возле границы Украины:
- По информации СНБО, в 200 километрах от границы находится 120 тысяч российских военных.
- Украинские разведчики считают, что возможное нападение России может произойти в январе – феврале 2022 года.
- По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия делает все, чтобы запугать не только Украину, но и ее западных партнеров.
- В нападение России верит половина украинцев.
Об усилении обороны Украины и пресс-конференции Путина в "Такие дела":