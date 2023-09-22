Мы обещали, что "продолжение следует" – в Воздушных силах прокомментировали атаку по Севастополю

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Командующий Воздушными силами отреагировал на этот инцидент.

В Севастополе 22 сентября прогремели взрывы, после которых включили сирену. Оккупанты заявляют об "успешной" работе ПВО.

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Оккупантам не дают оправиться

Командующий Воздушными силами отметил, что оккупантам не дают прийти в себя в Мелитополе, ведь также неспокойно в Крыму.

Мы же обещали, что "продолжение следует...",

– написал он.

Олещук также поблагодарил всех украинских летчиков. Он также написал, что "надеется, что российское ПВО нас не подведет".

К слову, оккупанты заявляют о том, что "все ракеты сбиты".

Также в сеть попало видео, где россияне пытаются скрыться после включения сигнала воздушной тревоги.

Снимающая видео женщина констатирует, что в Крыму что-то "началось". Кстати, говорит она на украинском, несмотря на все попытки российских пропагандистов убедить местных, что они – русские, им это не удалось. На записи видно, что люди напуганы и пытаются против укрытия.

В Севастополе включили сирену после взрывов: смотрите видео

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