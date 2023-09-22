Мы обещали, что "продолжение следует" – в Воздушных силах прокомментировали атаку по Севастополю
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Командующий Воздушными силами отреагировал на этот инцидент.
В Севастополе 22 сентября прогремели взрывы, после которых включили сирену. Оккупанты заявляют об "успешной" работе ПВО.
Обратите внимание В Бахчисарае могло прилететь по воинской части россиян
Оккупантам не дают оправиться
Командующий Воздушными силами отметил, что оккупантам не дают прийти в себя в Мелитополе, ведь также неспокойно в Крыму.
Мы же обещали, что "продолжение следует...",
– написал он.
Олещук также поблагодарил всех украинских летчиков. Он также написал, что "надеется, что российское ПВО нас не подведет".
К слову, оккупанты заявляют о том, что "все ракеты сбиты".
Также в сеть попало видео, где россияне пытаются скрыться после включения сигнала воздушной тревоги.
Снимающая видео женщина констатирует, что в Крыму что-то "началось". Кстати, говорит она на украинском, несмотря на все попытки российских пропагандистов убедить местных, что они – русские, им это не удалось. На записи видно, что люди напуганы и пытаются против укрытия.
В Севастополе включили сирену после взрывов: смотрите видео
Взрывы в Крыму: последние новости
- 22 сентября прогремели взрывы в Бахчисарайском районе Крыма. В Бахчисарае, вероятно, есть попадания по воинской части оккупантов. Оттуда в небо поднимается столб дыма. В частности, очевидцы сообщают, что дым возник вблизи воинской части. Российские паблики уже тоже начинают осторожно писать о взрывах в Бахчисарае. Осторожно, потому что на фоне мощных взрывов в Севастополе дополнительные удары по военным объектам на полуострове вызывают панику у россиян.
- В Севастополе 22 сентября был поражен штаб Черноморского флота. В результате удара здание российских военных сильно "устало". В сети публикуют немало фотографий и видео пораженного штаба Черноморского флота России в Севастополе, пишет 24 Канал. Мониторинговые группы сообщают, что штаб якобы поразила крылатая ракета Storm Shadow, однако эта информация нуждается в подтверждении.
- Минобороны России признало удар по штабу. В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю был нанесен ракетный удар, пишет 24 Канал. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.