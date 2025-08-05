"Атэш" провел разведку на Мытищинском машиностроительном заводе в Московской области. Агенты собрали данные о цехах, производственной нагрузке и сотрудниках, привлеченных к оборонным заказам.

Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в военном партизанском движении украинцев и крымских татар, передает 24 Канал. Предприятие – одно из ведущих в отрасли, обеспечивающее российскую армию гусеничной техникой.

Смотрите также На фоне дроновых атак: Россия укрепляет систему ПВО вокруг Москвы и воссоздает "малое кольцо"

Что известно о ММЗ?

Мытищинский машиностроительный завод входит в структуру АО "Концерн "Калашников" и непосредственно работает на нужды минобороны России.

Предприятие имеет развитую производственную базу – механосборочные, термогальванические цеха и участки по обработке материалов.

Как выглядит Мытищинский завод: смотрите фото

Именно здесь производят шасси для зенитных комплексов "Бук-М1-2", "Тор-М1", "Тунгуска-М1", которые активно применяют против Украины.

Сегодня ММЗ – это не просто завод, а важнейший элемент военной логистики оккупационного режима, который играет ключевую роль в обеспечении армии техникой для ведения войны,

– написали в "Атеш".

Агенты показали предприятие: смотрите видео

Где изготавливают российское ПВО: смотрите видео

Информацию о цехах, производственной нагрузке и сотрудниках, которую собрали агенты, передано Силам обороны Украины.

Напомним, "Атеш" также отслеживает активность оккупантов в Севастополе, в частности в Южной Бухте и возле сухого дока – периодически объект используют для хранения и ремонта военной техники. Из-за предыдущих ударов украинских сил там усилили меры безопасности.