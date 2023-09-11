После спецоперации с Ми-8 на 70% стало больше военных России, желающих сдаться в плен, – ГУР
Украинская разведка рассказала, что после проведения Украиной спецоперации "Синица" выросло количество российских оккупантов, которые хотят сдаться в плен. Кстати, сделать это может каждый вражеский захватчик, не желающий погибнуть.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире "Свобода. Утро" 11 сентября, что есть скачок в обращениях оккупантов как по линии "Хочу жить", так и по другим каналам связи, пишет 24 Канал.
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Юсов сказал, как повлияла на захватчиков операция с российским Ми-8
В украинской разведке рассказали, что после того, как российский летчик в рамках спецоперации "Синица" перегнал в Украину российский вертолет Ми-8, количество российских военнослужащих, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло.
Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии России, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70% за день,
– заявил представитель разведки.
Кроме того, Андрей Юсов прокомментировал данные с телеграм-каналов о том, что якобы тому, кто передаст Украине истребитель МиГ, дадут 2 миллиона долларов.
"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", – заверил представитель разведки.
Обратите внимание! В Украине действует проект "Хочу жить", в рамках которой российский захватчик, не желающий погибать на войне в Украине, может подать заявку в чат-бот или позвонить по телефону – +38 044 350 89 17 и 688, или написать в телеграмм или вотсап – +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.
Ведь даже ООН недавно заявляла, что российские военные в украинском плену были довольны и даже удивлены отношением к ним.
Коротко об операции "Синица"
- Украинская разведка рассказала, что российский 28-летний летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8 и авиационное оборудование для истребителей Су-30М и Су-35, которое тот перевозил.
- Россиянин рассказал, что решил не участвовать в преступлениях режима Владимира Путина против украинцев. Семью Кузьминова наша разведка перевезла в Украину задолго до операции.
- Сам российский пилот получит новые документы и 500 тысяч долларов в рамках государственной программы защиты. Подробнее о позиции пилота читайте по ссылке.