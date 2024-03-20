На аэродроме "Энгельс" за день до атаки было 11 самолетов: спутниковые снимки
Источник:"Схемы"
Главное управление разведки сообщило о "плановых работах" на аэродроме "Энгельс", где ночью прогремели взрывы. Там базировались российские самолеты.
Город Энгельс в России, где расположен аэродром стратегической авиации, в ночь на 20 марта подвергся атаке. По информации украинских разведчиков, цели были поражены, однако подробности пока неизвестны.
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Там было более десятка самолетов
Об атаке беспилотников ночью писали российские телеграмм-каналы. Ее также подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин. Кроме этого, минобороны России сообщало об уничтожении 4 украинских БпЛА над Саратовской областью.
В частности, именно в городе Энгельс расположен аэродром, с которого взлетают бомбардировщики, которые массированно атакуют Украину.
Согласно спутниковым снимкам, 19 марта 2024 года на территории аэродрома находились 11 самолетов, в частности 9 бомбардировщиков: 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.
На аэродроме "Энгельс" было 11 самолетов / Фото "Схем"
В городе Энгельс ночью слышали взрывы / Фото "Схем"
Что это за аэродром
- "Энгельс-2" – российская военно-воздушная база в городе Энгельс, одна из крупнейших и лучше всего технически оснащенных в России.
- Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки. Это место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных переносить ядерные боеприпасы.
- База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, в частности применения ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.