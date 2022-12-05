На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз: есть погибшие и раненые

В России снова большие проблемы. 5 декабря на аэродроме под Рязанью вспыхнул бензовоз.

В результате этого – много раненых и погибших. Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 канал.

Кстати Российские СМИ пишут о "хлопке" на аэродроме "Энгельс": оттуда запускают ракеты по Украине

Что известно о взрыве под Рязанью

Экстренные службы России сообщили, что на аэродроме под Рязанью произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате этого погибли 3 человека, еще 6 пострадали.

Смотрите видео подрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью

Россияне уже начали жаловаться из-за массовых взрывов в государстве-агрессоре. Они говорят, что не понимают, почему в их стране не могут организовать охрану военных объектов. Действительно, почему же это?

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