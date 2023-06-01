Заливают укрепление бетоном: враг в панике готовится к контрнаступлению ВСУ на Бахмутском фронте

Вооруженные Силы Украины вместе с масштабной поддержкой союзников готовятся к контрнаступательным действиям на линии фронта. Сенатор США Линдси Грэм после недавнего визита в Киев заявил, что в ближайшее время "враг увидит поразительную демонстрацию силы со стороны украинцев".

Это начинает понимать и противник, ведь на временно оккупированных территориях возводит все больше оборонительных и фортификационных сооружений, о которых даже раньше не задумывался. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов.

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"Мы за ними наблюдаем с беспилотников, часто видим с лопатами, насыпаем туда, чтобы сорвать их планы, но на некоторых участках они даже начали заливать вторую линию обороны бетоном", – прокомментировал боец.

Огромные потери не останавливают оккупантов

Еще 2 – 3 месяца назад на Бахмутском направлении враг не думал переходить к оборонительным действиям, а теперь бетоном заливает свои оборонительные сооружения. Это свидетельствует о том, что россияне панически боятся украинского контрнаступления.

Фирсов подчеркнул, что о контрнаступлении сейчас не стоит слишком много говорить, оно обязательно будет, но тогда, когда решит военное командование.

Против подразделения, в которое входит боец, в основном воюют так называемые подразделения временно оккупированной части Донбасса и Луганщины. Их не останавливают даже огромные потери, ведь украинские защитники работают по местах их дислокации.

Это тактика настоящих орков, когда они постоянно лезут и лезут, и всегда их будут бросать. Когда-то мы отмечали количество 100 тысяч уничтоженных орков, недавно уже было 200 тысяч, это их точно не остановит. Человеческие жизни они не ценят, несмотря на то, что в этой войне они потеряли во много раз больше, чем во всех войнах до этого,

– заметил Фирсов.

Он считает, что врага в сознание могло бы привести применение симметричных ракетных ответных ударов по их городам, военной инфраструктуре. Одно дело, когда война идет где-то недалеко от них, а другое дело, когда ракеты начинают прилетать именно в их города и уничтожать их военную инфраструктуру. Однако решение по этому поводу будет принимать исключительно военное командование.

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