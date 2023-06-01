Це починає розуміти і противник, адже на тимчасово окупованих територіях зводить все більше оборонних та фортифікаційних споруд, про які раніше навіть не замислювався. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов.

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"Ми за ними спостерігаємо з безпілотників, часто бачимо з лопатами, насипаємо туди, щоб зірвати їхні плани, але на деяких ділянках вони навіть почали заливати другу лінію оборони бетоном", – прокоментував боєць.

Величезні втрати не зупиняють окупантів

Ще 2 – 3 місяці тому на Бахмутському напрямку ворог і не думав переходити до оборонних дій, а тепер бетоном заливає свої оборонні споруди. Це свідчить, що росіяни панічно бояться українського контрнаступу.

Фірсов наголосив, що про контрнаступ зараз не варто надто багато говорити, він обов'язково буде, але тоді, коли вирішить військове командування.

Проти підрозділу, до якого входить боєць, зараз переважно воюють так звані підрозділи тимчасово окупованої частини Донеччини та Луганщини. Їх не зупиняють навіть величезні втрати, адже українські оборонці працюють по пунктах їхньої дислокації.

Це тактика справжніх орків, коли вони постійно лізуть і лізуть, і завжди їх будуть кидати. Ми колись відмічали кількість 100 тисяч знищених орків, нещодавно вже було 200 тисяч, це їх точно не зупинить. Людські життя вони не цінують, попри те, що в цій війні вони втратили у багато разів більше, ніж в усіх війнах до цього,

– зауважив Фірсов.

Він вважає, що ворога до тями могло б привести застосування симетричних ракетних ударів у відповідь по їхніх містах, військовій інфраструктурі. Одна справа, коли війна йде десь недалеко від них, а інша справа, коли ракети починають прилітати саме в їхні міста і нищити їхню військову інфраструктуру. Проте рішення щодо цього буде ухвалювати винятково військове командування.

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