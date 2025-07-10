В Черновцах и области слышны взрывы: в регионе фиксировали вражеские дроны
- В Черновицкой области 10 июля прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за вражеских дронов.
- Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил о работе ПВО и призвал жителей Черновцов направляться в укрытие.
- Около 15:38 взрывы слышали в самих Черновцах. Для города также была угроза беспилотников.
В Черновицкой области днем 10 июля прогремели взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.
К теме Большинство летело на Киев: в сети показали маршруты, как Россия атаковала Украину 10 июля
Что известно о взрывах в Черновцах и области
Тревогу в Черновицкой области объявили в 14:34 10 июля. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников.
Черновицкая область: БПЛА мимо Кицмань – курсом на Черновцы,
– отмечали военные.
Об опасности писал и председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он призвал жителей Черновцов направляться в укрытие.
В 14:49 чиновник написал о работе ПВО в регионе. В то же время Запаранюк подчеркнул, что угроза до сих пор есть для Черновцов и Чагора.
Около 15:38 стало известно, что взрывы прогремели и в самих Черновцах. В Воздушных силах писали об угрозе применения вражеских беспилотников для города, а в Черновицкой ОВА призвали горожан немедленно направляться в укрытие.
Очевидцы рассказывают, что взрывы в городе очень сильные.
Стоит отметить, что вражеские дроны днем 10 июля фиксировали над западными областями Украины, там объявили тревогу. Опасность от российских беспилотников продолжает оставаться в ряде областей.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.