В Черновцах и области слышны взрывы: в регионе фиксировали вражеские дроны

В Черновицкой области днем 10 июля прогремели взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

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Что известно о взрывах в Черновцах и области

Тревогу в Черновицкой области объявили в 14:34 10 июля. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников.

Черновицкая область: БПЛА мимо Кицмань – курсом на Черновцы,

– отмечали военные.

Об опасности писал и председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он призвал жителей Черновцов направляться в укрытие.

В 14:49 чиновник написал о работе ПВО в регионе. В то же время Запаранюк подчеркнул, что угроза до сих пор есть для Черновцов и Чагора.

Около 15:38 стало известно, что взрывы прогремели и в самих Черновцах. В Воздушных силах писали об угрозе применения вражеских беспилотников для города, а в Черновицкой ОВА призвали горожан немедленно направляться в укрытие.

Очевидцы рассказывают, что взрывы в городе очень сильные.

Стоит отметить, что вражеские дроны днем 10 июля фиксировали над западными областями Украины, там объявили тревогу. Опасность от российских беспилотников продолжает оставаться в ряде областей.

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