В Нежине и Чернигове раздались взрывы

Вечером 13 июля Россия начала атаку "Шахедами". В Черниговской области слышали взрывы.

Около 18:30 в Черниговской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

Смотрите также Впервые за 2 года Россия открывает новое направление наступления на Харьковщине, – ISW

Взрывы в Нежине

В 19:21 Воздушные силы сообщали, что БПЛА находятся на границе Сумщины и Черниговщины, а также в центральной части Черниговщины, и двигаются в юго-западном и южном направлениях.

В 19:50 в Нежине раздались взрывы.

К слову, 13 июля российские дроны атаковали город Самар, повредив школу, 9 многоквартирных домов и 7 автомобилей. Также пострадал 25-летний мужчина.

Также оккупанты ударили по Славянску дронами, повредив клиническую больницу и детский сад.

В последнее время враг усилил обстрелы украинских городов, в том числе массированные. Эксперты считают, что цель России – уничтожить военные возможности нашей страны, а также запугать население и правительство.