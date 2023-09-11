На Черниговщине "Шахед" ночью попал в жилой дом

В ночь на 11 сентября российские оккупанты атаковали Черниговщину дронами-камикадзе. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом стало известно со сводки Черниговской ОВА, информирует 24 Канал.

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Враг атаковал Черниговщину

Так, ночью российский "Шахед" попал в двухэтажный жилой дом. Это произошло в селе Чайкино (Новгород-Северский городской совет).

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В результате атаки в доме произошел пожар.

Предварительно – без жертв. Данные уточняются,

– отметили в ОВА.

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Заметим, что ночью 11 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – Россия). Зафиксированы пуски 12 "Шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

В результате боевой работы было уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.

Кроме того, враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь. Информация уточняется.

В Днепропетровской ОВА сообщили , что ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией. Силами противовоздушной обороны ПВК "Восход" сбиты над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".

В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

В Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Также от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. Повреждено частное предприятие. Избиты 2 дома и газопровод.

В ОВА добавили, что предварительно повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Всего в Черниговской области за сутки зафиксировали 8 обстрелов и 48 взрывов. Враг из артиллерии, минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы.