На Днепропетровщине уничтожили 15 дронов и 4 ракеты: есть и прилеты с разрушениями
Источник:Сергей Лысак
Российские оккупанты ночью 22 мая атаковали Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть прилеты.
В результате прилетов есть пострадавшие. В настоящее время их госпитализировали в больницу.
К теме Днепр испытал мощную атаку врага, но выдержал ее: первая информация от ОВА
Сколько уничтожено дронов и ракет на Днепропетровщине
Этой ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты.
Есть прилеты
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса.
Также попадание произошло по частному предприятию в Днепре – там повреждены 3 здания.
Кроме этого, в Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. В результате этого пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.
Последствия атаки по Днепропетровщине / фото Сергея Лысака
Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается,
– отметил глава региона Сергей Лысак.
Предыдущая мощная атака на Днепропетровщину
- Под утро 1 мая Россия массированно обстреляла Украину ракетами. В частности, захватчики ударили по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить. Однако, к сожалению, зафиксировано попадание в Павлоградском районе.
- В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, однако спасатели уже потушили его. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов.
- Также есть разрушения и в общинах района. В Вербковской – побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской – два. В Межирицкой – повреждена школа.
- В ОВА заявили, что количество пострадавших в Павлоградском районе возросло до 34. Из них пятеро детей. Самой маленькой девочке всего 8 лет. У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.