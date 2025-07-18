В ночь на 18 июля оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник попал в электровоз, в результате чего погиб машинист.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

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Что известно о попадании в электровоз на Днепропетровщине?

В ночь на 18 июля российские войска в очередной раз терроризировали украинские города. Под прицелом врага оказалась Днепропетровщина.

Так, там оккупационная армия России попала в электровоз. К сожалению, известно о том, что машинист погиб. Также, по данным пресс-службы Укрзализныци, помощник машиниста получил ранения. Он находится в стабильном состоянии.

На Днепропетровщине враг попал в электровоз, машинист погиб, его помощник - ранен, но в стабильном состоянии,

– говорится в сообщении.

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К слову, утром 18 июля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что противник ночью ударил беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской громадах.

К сожалению, есть погибший и еще 2 пострадавших.