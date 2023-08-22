Присвоили выплаты военных и пытались дать взятку: на Днепропетровщине будут судить офицеров
Источник:ДБР
Сотрудники ДБР разоблачили 2 офицеров, которые подделали документы и "устроили на работу" 10 военнослужащих. Мужчины получали за фейковых бойцов деньги.
Раньше для закрытия дела они пытались подкупить следователя. Офицерам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
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Офицеры пытались дать взятку
Начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части "на бумаге" якобы устроили 10 человек в воинскую часть. Эти люди не имели никакого отношения к службе. Их средства получали офицеры – в том числе доплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма ущерба составляет 3,5 миллиона гривен.
Также один из руководителей пытался дать взятку в размере 10 тысяч долларов следователю, когда делом заинтересовалось ДБР. Военного задержали еще в феврале при передаче денег. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
Разоблачение руководителей воинской части / ДБР
Теперь же обоих мужчин будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Один из военных возместил часть ущерба в размере 600 тысяч гривен.
Расследование ДБР в отношении командиров
- По всей Украине 22 августа провели более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВЛК. Причиной стало разоблачение масштабных схем уклонения от призыва.
- В Николаевской области командир безосновательно насчитал подчиненным 5,4 миллиона, хотя те не появлялись на службе. Он должен был остановить начисление в течение трех дней, когда они не вернулись к месту службы.
- В Киеве разоблачили главу ВЛК, который продавал справки о непригодности по 370 тысяч гривен. ДБР задержало его при передаче документов.