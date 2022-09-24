На дорогах в россии выставляют блокпосты: хотят контролировать перемещение мужчин
Источник:Генштаб ВСУ
В россии продолжается частичная мобилизация, чтобы сдержать массовый побег мужчин, на дорогах решили устанавливать блокпосты. Военкомы с первых часов действия мобилизации ходят по домам граждан и вручают повестки мужчинам.
В россии будут контролировать перемещение мужчин
Поскольку у граждан россии есть низкая мотивация и они не готовы участвовать в боевых действиях на территории Украины, местные военкомы не ждут их добровольно, а ищут сами.
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В населенных пунктах краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что на основных дорогах устанавливаются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.
"Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины" – добавляют в Генштабе.
Ранее президент фонда "Свободная Бурятия" указала, что на местах районы, вероятно, должны предоставить "плановое" количество мобилизованных. Однако, по ее мнению, все говорит о том, что местные власти не могут выполнить "запрос".
Сколько планируют мобилизовать в россии
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. На словах шойгу отметил, что речь идет о призыве 300 тысяч человек.
- Впрочем, всех заинтриговал 7 секретный пункт, оставленный неопубликованным. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек.
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