На флагштоке перед зданием Европарламента вывесили украинское знамя: красивое видео

Во время саммита ЕС, 23 июня, европейские политики одобрили историческое решение – Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"За" проголосовали все 27 участников Евросоюза. Сразу после заседания перед зданием Европарламента появилось знамя Украины.

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Перед зданием Европарламента вывесили украинский флаг

Видео с историческим моментом опубликовала в своем телеграм-канале народный депутат Украины 9-го созыва Мария Мезенцева.

Желто-синий красавец виднеется перед зданием Европарламента в такой важный день,

– написала она в описании к видео.

На флагштоке перед зданием Европарламента вывесили украинское знамя: смотрите видео

Также сообщалось, что накануне заседания, на котором решался вопрос предоставления Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, возле здания Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины.

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23 июня президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

На положительное решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это – победа, которой ждали 120 дней и 30 лет. Кроме того, Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен и отметил, что сегодня мы стали свидетелями исторического момента в отношениях Украины и ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь подчеркнула, что решение о кандидатстве Украины укрепит ЕС.

Решение прокомментировала и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что Украина уже работает над дальнейшими шагами и реформированием страны, несмотря на войну. Активная работа, по ее словам, необходима, чтобы не терять темпы нашей интеграции.

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Украина доказывает право быть членом ЕС с 2014 года. Однако полноценную заявку на вступление Владимир Зеленский подписал только после полномасштабного вторжения России в феврале. Польша и Великобритания сразу заявили о поддержке вступления Украины в Евросоюз. Однако лидеры других государств не были столь же однозначны.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон пытался навязать Украине "промежуточный вариант" соглашения. Сходные заявления поступали от канцлера Германии Олафа Шольца. Однако 16 июня, во время совместного приезда в Киев, лидеры открыто поддержали предоставление Украине статуса кандидата.

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