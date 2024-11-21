В нескольких областях Украины начались экстренные и аварийные отключения света

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 21 ноября. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго и Житомироблэнерго. Заметим, что в ряде регионов также применяют экстренные отключения света.

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Где ввели аварийные отключения света

Утром 21 ноября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты с Ту-95МС. На этом фоне по распоряжению "Укрэнерго" в Сумской области введены графики аварийных отключений.

Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по ГАВ,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.

"По команде НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии", – написали в компании.

Впоследствии о применении графиков аварийных отключений сообщили в Полтавской области. В то же время в Черновицкой области введены экстренные отключения света.

"Отключение без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", – отметили в Черновцыоблэнерго.

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света

Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света,

– говорится в сообщении ДТЭК.

В компании добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать.

В Украине начали отменять аварийные отключения света

В Житомироблэнерго в 07:51 сообщили об отмене аварийных отключений, которые были введены ранее. Чуть позже аварийные отключения были также отменены в Сумской области.

Также графики аварийных отключений света отменили в Полтавской области.

В то же время в КГВА заявили, что ситуация в энергосистеме позволяет отменить на сегодня в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовым, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам. Внимательно следите за следующими сообщениями", – отметили в КГВА.

В Минэнерго обратились к украинцам

На фоне активизации массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, 18 ноября Минэнерго обратилось к украинцам. Там призвали граждан, представителей медиа и организации придерживаться строгих правил по неразглашению информации о последствиях атак на энергетическую инфраструктуру.

Запрещается:

публиковать фото, видео или данные о последствиях ударов.

разглашать информацию об объектах атак, их повреждения, попадания или процессы восстановления.

обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

В ведомстве также отметили, что такие ограничения распространяются на всех – от органов власти и предприятий до журналистов, телеграмм-каналов и каждого гражданина.