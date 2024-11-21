В нескольких областях Украины начались экстренные и аварийные отключения света
Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 21 ноября. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго и Житомироблэнерго. Заметим, что в ряде регионов также применяют экстренные отключения света.
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Где ввели аварийные отключения света
Утром 21 ноября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты с Ту-95МС. На этом фоне по распоряжению "Укрэнерго" в Сумской области введены графики аварийных отключений.
Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по ГАВ,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.
"По команде НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии", – написали в компании.
Впоследствии о применении графиков аварийных отключений сообщили в Полтавской области. В то же время в Черновицкой области введены экстренные отключения света.
"Отключение без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", – отметили в Черновцыоблэнерго.
В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света
Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света,
– говорится в сообщении ДТЭК.
В компании добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать.
В Украине начали отменять аварийные отключения света
В Житомироблэнерго в 07:51 сообщили об отмене аварийных отключений, которые были введены ранее. Чуть позже аварийные отключения были также отменены в Сумской области.
Также графики аварийных отключений света отменили в Полтавской области.
В то же время в КГВА заявили, что ситуация в энергосистеме позволяет отменить на сегодня в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей.
"Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовым, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам. Внимательно следите за следующими сообщениями", – отметили в КГВА.
В Минэнерго обратились к украинцам
На фоне активизации массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, 18 ноября Минэнерго обратилось к украинцам. Там призвали граждан, представителей медиа и организации придерживаться строгих правил по неразглашению информации о последствиях атак на энергетическую инфраструктуру.
Запрещается:
- публиковать фото, видео или данные о последствиях ударов.
- разглашать информацию об объектах атак, их повреждения, попадания или процессы восстановления.
- обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.
В ведомстве также отметили, что такие ограничения распространяются на всех – от органов власти и предприятий до журналистов, телеграмм-каналов и каждого гражданина.