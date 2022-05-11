На фоне учений Арестович оценил вероятность нового вторжения из Беларуси и наступления на Киев
Алексей Арестович рассказал о вероятности нового вторжения из Белоруссии. В частности, потому что страна объявила о развертывании на границе с Украиной силы спецопераций якобы "в рамках проверки".
Вероятную атаку Арестович прокомментировал во время интервью Марку Фейгину. Это случилось 10 мая – на 76-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Беларусь "в рамках проверки" развертывает на границе с Украиной силы спецопераций
В Беларуси нет наступательных групп
Советник главы Офиса Президента заверил, что силы спецопераций на границе с Украиной – это плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил.
Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на Украину. Особого беспокойства нет. Не получилось первый раз, второй раз вряд ли получится. Ситуация поменялась. Тогда (в феврале – 24 канал) Киев штурмовали элитные части русских войск. А теперь что – сами (белорусские войска – 24 канал) пойдут?
– объяснил Арестович.
Добавил, что он не видит повода для беспокойства. Ведь в Беларуси дислоцируется минимальное количество российских войск и техники – несколько самолетов и несколько зенитных самоходных установок, а также личный состав, охраняемый их. То есть, это не механизированные части и не наступательные группы на земле.
Арестович объяснил, возможно ли наступление на Киев
Комментируя желание России осуществить наступление на Киев, политик объяснил, что нужно отличать планы и возможности их реализации.
Они обсуждают такие вещи, мы это знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они эти накопившиеся несколько или десяток тысяч снова бросят под Киев, – это будет совершенно бессмысленным самоубийством.
– объяснил Арестович.
Советник главы ОП считает, что на это не пойдет российское командование, несмотря на все его "чудеса и странные поступки", ведь это полная глупость.
Кроме того, Алексей Арестович пояснил, что Россия не может ввести контингент, который хоть немного сопоставлялся бы с белорусским. То есть, если Россия слабее, то это нереально.
Кратко о войсках в Беларуси и планах врага касаемо Киева
- 10 мая в минобороны Беларуси заявили, что отправляют силы спецопераций под границу с Украиной. Это происходит, мол, "в рамках проверки". В их генштабе снова пожаловались, что якобы НАТО и Украина "угрожают" их государству. Взамен то, что с территории Беларуси в Украину летят российские ракеты – очевидно, в стране проблемой не считают.
- Что касается Киева, то в первую очередь российские оккупанты хотели за 3 – 4 дня захватить всю Украину и убить нашего президента. Алексей Данилов заявил, что военные России – немного странные, ведь они для себя придумывают определенные вещи.
- В частности, враги, по данным Данилова, наступали на Киев с картами 1987 года. Поэтому врагу ничего не удалось и уже 2 апреля ВСУ освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- 9 мая Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил уверенность, что Украина победит в войне с Россией. Он заявил, что еще никогда не был так уверен в победе Украины, ведь мы отбили нападение на Киев и разрушили план Владимира Путина.
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