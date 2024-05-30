Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что ситуация с увеличением количества снарядов на фронте действительно улучшилась. Он отметил, что говорится о танковых боеприпасах.

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"Это снаряды не для артиллерийских валов, они могут поддерживать пехоту, уничтожать противотанковые ракетные комплексы или долговременные оборонительные точки", – сказал он.

Дальность новых боеприпасов

По словам военного эксперта, такие боеприпасы используют для того, чтобы прикрывать пехоту, чтобы им было легче и безопаснее воевать.

Снаряды (появившиеся на фронте – 24 Канал) имеют дальность до трех километров. Если танк поставить по навесной траектории и правильно прицелиться, то, возможно, он выстрелит до 10 километров, но это не оружие массового артиллерийского применения,

– добавил Петр Черник.

Он отметил, что Украине необходимо оружие калибра 155, 152 и 122 миллиметра для ответа вражеской артиллерии.

Снаряды для Украины: что известно