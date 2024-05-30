Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що ситуація зі збільшенням кількості снарядів на фронті дійсно покращилось. Він зауважив, що мовиться про танкові боєприпаси.

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"Це снаряди не для артилерійських валів, вони можуть підтримувати піхоту, знищувати протитанкові ракетні комплекси чи довготривалі оборонні точки", – сказав він.

Дальність нових боєприпасів

За словами військового експерта, такі боєприпаси використовують для того, аби прикривати піхоту, щоб їм було легше та безпечніше воювати.

Снаряди (що з'явилися на фронті – 24 Канал) мають дальність до трьох кілометрів. Якщо танк поставити по навісній траєкторії та правильно прицілитись, то, можливо, він вистрілить до 10 кілометрів, але це не зброя масового артилерійського застосування,

– додав Петро Черник.

Він наголосив, що Україні необхідна зброя калібру 155, 152 і 122 міліметри для відповіді ворожій артилерії.

Снаряди для України: що відомо