На границе Киевской и Житомирской области фиксировали цель из Беларуси: там была тревога

В ряде областей Украины днем 24 сентября прозвучала воздушная тревога. Там на границе Киевской и Житомирской области обнаружили неизвестную цель.

Предварительно, она прилетела с территории Беларуси. 24 Канал призывает жителей областей, где звучит тревога, находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о тревогах и угрозах

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