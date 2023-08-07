Варятся в 30-грудусную жару под палящим солнцем: украинцы застряли на западной границе
Источник:Госпогранслужба
Пограничники 6 августа сообщили об очередях на некоторых контрольно-пропускных пунктах на Западе нашего государства. Да, люди ожидают в свою очередь под палящим солнцем в 30-градусную жару.
На границе Украины по состоянию на 21:00 воскресенья, 6 августа, в очередях на КПП стоят 324 автомобиля и 48 автобусов. Пограничники также рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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Что известно об очередях на западной границе Украины
Наибольшие очереди пограничники зафиксировали на границе с Польшей. В частности, в нескольких контрольно-пропускных пунктах до сих пор стоят легковые автомобили и автобусы.
Так, с Республикой Польша всего стоит 43 автобуса и 240 автомобилей:
- "Ягодин" – 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 40 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" – 10 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" – 20 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" – 60 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 110 легковых автомобилей, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 16 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" – 44 грузовика.
Чуть лучше ситуация на словацкой границе. Там очереди зафиксированы на 2 контрольно-пропускных пунктах.
Со Словацкой Республикой всего стоит 3 автобуса и 45 автомобилей:
- "Малый Березный" – 35 легковых автомобилей (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 10 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
У Венгрии сейчас тоже есть очереди из легковых автомобилей и автобусов на въезд в страну. Очереди зафиксировали на 2 контрольно-пропускных пунктах.
С Республикой Венгрия всего стоят 2 автобуса и 39 легковых автомобилей:
- "Тиса" – 24 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" – 15 легковых автомобилей.
Пограничники также сообщили, что очередей на румынской и молдавской границе пока не фиксировали.
В Сумской области возобновил работу КПП с Россией
- В Минреинтеграции 6 августа рассказали, что работу возобновил пункт пересечения "Колотыловка - Покровка". Этот КПП расположен на границе Сумской области с Россией.
- В министерстве отметили, что этот шаг необходим. Он ведь позволит нашим гражданам вернуться на контролируемую территорию Украины.
- В то же время представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подчеркнул, что все пункты пропуска на границе с Россией остаются закрытыми. Но наши пограничники, соответственно, продолжают обеспечивать возвращение граждан в Украину.