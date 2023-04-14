Россияне обстреляли эвакуационную колонну в Харьковской области: волонтер в тяжелом состоянии

Враг продолжает обстреливать прифронтовые территории. Двуречанская община, что на Харьковщине – это зона обязательной эвакуации для всех проживающих там людей, однако во время обстрелов там был ранен волонтер.

Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также рассказала, как можно помочь раненому.

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13 апреля стало известно о пяти раненых в Харьковской области из-за обстрелов и одного раненого из-за подрыва.

Что известно о ранении волонтера

В поселке городского типа Двуречная Дворичанской территориальной громады был ранен волонтер Евгений Санин. Этот 47-летний мужчина с первых дней начала эвакуации с территории Харьковщины еще до ее освобождения вывозил людей с места боевых действий и с оккупации.

Вчера эвакуационная колонна из Двуречной попала под обстрел, у Евгения очень тяжелые травмы,

– рассказала корреспондентка.

Известно, что у Евгения поврежден кишечник, бедро и немало мелких ранений. С места обстрела вчера его забрали в тяжелом состоянии. Сейчас Евгения уже прооперировали, он стабильно в тяжелом состоянии, но ему в дальнейшем потребуется помощь и реабилитация.

Волонтер представляет организацию evantroom_ru. На их инстаграм-странице можно найти реквизиты для Евгения и присоединиться.

Это человек и организация, которые сделали очень много добрых дел. Я даже не знаю, какую цифру назвать, насколько многие эвакуированы благодаря им, сколько гуманитарных грузов было передано на освобожденные территории от российской оккупации,

– рассказала Черненко.

Корреспондентка рассказала о раненом волонтере на Харьковщине: смотреть видео

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