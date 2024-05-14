На Харьковском направлении для сохранения жизни ВСУ изменили позиции возле Лукьянцев

Россия 10 мая начала наступать в Харьковской области. Для сохранения жизней наших воинов приняли решение об изменении позиций возле Лукьянцев.

На Харьковском направлении продолжаются бои. Наши воины проводят смену позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (Россия) – Волчанск. В Генштабе отмечают, что ситуация контролируемая.

Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы,

– говорится в сообщении.

Боевые действия на этом направлении продолжаются. Продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Потери врага на 14 мая 2024 года

Только за последние сутки враги потеряли на фронте 1400 единиц личного состава.

Потери россиян на 14 мая: