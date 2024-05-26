На Харьковском направлении угроза прорыва россиян отбита, – ВСУ
Источник:Сухопутные войска ВСУ
В Сухопутных силах ВСУ сообщили об актуальной ситуации на Харьковском направлении. Так, украинским военным удалось остановить продвижение врага.
Бойцы регулярно ликвидируют российских захватчиков. За прошедшие сутки враг потерял почти две сотни военных только на Харьковском направлении. Как отмечал президент, соотношение потерь там составляет 1 к 8 – то есть 1 украинец на 8 россиян.
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Продвижение удалось остановить
Утром 26 мая ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отбита, бойцам удалось обеспечить устойчивую оборону. Россияне продолжают попытки атаковать позиции украинцев, однако враг несет значительные потери. Это возможно благодаря эффективному взаимодействию украинской артиллерии и пехотных подразделений.
Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – продолжается бой. В то же время наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны,
– указали Сухопутные силы.
По уточненной информации, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении 179 военным. Кроме того, ВСУ уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.
Почему Россия потерпела неудачу
- В ОСУВ "Хортица" 25 мая заявили, что Силы обороны полностью остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое Харьковской области и выбивают оккупантов с позиций.
- В Институте изучения войны отметили, что наступление россиян в Харьковской области не увенчалось успехом. Как отмечают аналитики, захватчики в целом преждевременно начали атаковать, а российское командование отказалось задействовать максимальные резервы.
- Решение России не задействовать немедленно существенные резервы не позволило войскам достичь быстрых успехов и более глубокого продвижения. Силы обороны впоследствии таки закрепились на оборонительных позициях на Харьковщине.
- Так, россиянам даже удалось застать врасплох ВСУ, что привело к тактическим успехам врага на определенных участках. В частности, ГБР начало расследование, в котором фигурируют командиры 125 отдельной бригады Территориальной обороны. Военные покинули позиции во время штурма.