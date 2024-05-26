На Харьковском направлении угроза прорыва россиян отбита, – ВСУ

В Сухопутных силах ВСУ сообщили об актуальной ситуации на Харьковском направлении. Так, украинским военным удалось остановить продвижение врага.

Бойцы регулярно ликвидируют российских захватчиков. За прошедшие сутки враг потерял почти две сотни военных только на Харьковском направлении. Как отмечал президент, соотношение потерь там составляет 1 к 8 – то есть 1 украинец на 8 россиян.

Смотрите также О новом наступлении России, коалиции дронов и угрозах для НАТО: интервью с главой МИД Латвии

Продвижение удалось остановить

Утром 26 мая ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отбита, бойцам удалось обеспечить устойчивую оборону. Россияне продолжают попытки атаковать позиции украинцев, однако враг несет значительные потери. Это возможно благодаря эффективному взаимодействию украинской артиллерии и пехотных подразделений.

Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы – продолжается бой. В то же время наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны,

– указали Сухопутные силы.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении 179 военным. Кроме того, ВСУ уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

Почему Россия потерпела неудачу