Под видом вооруженных рыболовов пытаюсь маневрировать, – Гуменюк об уничтожении лодок с россиянами

Оккупанты на Херсонщине снизили свою активность вдоль Левого берега Днепра. Впрочем, случаи, когда они отчаянно пытаются появляться на горизонте на лодках, отобранных у местных жителей.

Враг в Херсонской области все же продолжает производить артиллерийские обстрелы, впрочем ВСУ препятствует оккупантам достигать целей. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Ликвидация россиян продолжается

Наталья Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки удалось уничтожить 2 крупнокалиберных пушки, 9 единиц бронетанковой техники, из которой враг ведет обстрелы. Кроме этого, украинским защитникам удалось ликвидировать две лодки с оккупантами, пытавшимися маневрировать между островами Левого берега.

Мы пытаемся этот нефлот направить по направлению российского военного корабля,

– добавила она.

Впрочем, по ее словам, сейчас фиксируется гораздо меньше лодок, которые россияне используются для работ на островах. Вероятно, все задачи там оккупанты уже завершили, поэтому периодически осуществляют лишь единичные "вылазки".

"Мы пытаемся держать огневой контроль так, чтобы они не могли доставить туда ни продовольствие, ни снаряды, ни новых людей", – отметила Гуменюк.

По ее словам, у россиян сейчас уже нет ни времени, ни мотивации переоборудовать гражданские лодки, которые они отобрали у местных жителей.

Наталья Гуменюк рассказала, как ВСУ уничтожают россиян на лодках в Херсонской области: смотрите видео

На дне будут все

Россияне пытаются делать отчаянные попытки и испытать судьбу.

"Они просто под видом так называемых вооруженных рыболовов пытаются маневрировать", - отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

В последние недели украинская сторона очень редко фиксирует подобное передвижение оккупантов. К тому же, сами россияне понимают, что им продвигаться в сторону островов довольно опасно.

Если уж поймали мы уже на этих лодках, то уже и не на горячем, а на холодном где-то ближе ко дну!

– объяснила она.

Такой результат – заслуга плотного огневого удара ВСУ на этом участке.

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