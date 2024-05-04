Контролируют дороги дронами: к каким террористическим ударам прибегли россияне на Херсонщине

В Бериславе под вражеский удар попал грузовик, который доставлял питьевую воду местным жителям. Российские войска атаковали автомобиль дронами.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что такие коварные обстрелы случаются довольно часто. Оккупанты атакуют не только грузовики, но и гражданский транспорт.

Смотрите также "Мы готовы": глава ОВА ответил, возможно ли новое наступление на Херсон

Как Россия терроризирует херсонцев

Хлань сообщил, что россияне контролируют беспилотниками дорогу из Херсона в Берислав. Автодорогой невозможно пользоваться, даже проезд на некоторых участках закрыт. Ведь оккупанты сбрасывают взрывчатку с БПЛА прямо на гражданский транспорт.

В населенных пунктах Дарьевка, Веселое и Казацкое, расположенных неподалеку трассы, также сложно передвигаться. Российские беспилотники постоянно находятся в воздухе. Часто атакуют людей, которые едут на велосипедах или автомобилях по сельским улицам.

Грузовики – вообще цель для оккупантов. По их логике, они перевозят оружие, поэтому пытаются попасть в любой,

– сказал Сергей Хлань.

Где расположена трасса Херсон – Берислав: смотрите на карте

Однако нужно понимать, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть определенные проблемы с питьевой водой в населенных пунктах, которые расположены вдоль побережья Днепра, а особенно Бериславского района. Там уровень воды существенно упал, поэтому людей пытаются обеспечить жидкостью.

Оккупанты бьют не только по машинам, но и попадают в гуманитарные хабы, которые помогают людям в населенных пунктах, находящихся под постоянными обстрелами. В некоторых селах невозможно восстановить электроснабжение, поскольку атаки не прекращаются и даже ремонтные бригады туда не могут доехать.

Какова ситуация в Херсонской области