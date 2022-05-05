На Херсонском направлении может появиться еще одна "Чернобаевка"

В Чернобаевке Вооруженные Силы Украины уже 18 раз уничтожили оккупантов. Украинские военные также успешно ликвидируют противников на Херсонском направлении. Там может появиться еще одна так называемая "Чернобаевка".

Об этом рассказал 24 канала корреспондент из Кривого Рога.

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По его словам, украинские защитники на Юге Украины делают все, чтобы россияне не могли ни концентрировать живую силу, ни накапливать боекомплекты.

Корреспондент говорит, что военные ВСУ постоянно проводят аэроразведку и затем точными ударами ликвидируют боеприпасы и даже высшее командное руководство России.

Есть большая вероятность, что на Херсонском направлении, к югу от Кривого Рога, может появиться еще одна "Чернобаевка",

– сказал журналист.

Два случая уничтожения врага на Херсонском направлении:

На прошлой неделе была информация о том, что ВСУ обстреляли позицию россиян вблизи населенного пункта Большая Александровка. Там уничтожили большой запас боеприпасов и около 70 прибывших накануне офицеров.

"И уже через несколько дней снова примерно в том же районе наши армейские метко попали и также уничтожили состав боеприпасов и российских офицеров", – сообщил корреспондент.

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К слову, украинские военные снова "поздравили" российских оккупантов в Чернобаевке . Это уже 18-я удачная атака в этом легендарном месте. Информацию о "новой серии" Чернобыевки подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович. В этот раз украинские военные уничтожили склад боеприпасов.

. Это уже 18-я удачная атака в этом легендарном месте. Информацию о "новой серии" Чернобыевки подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович. В этот раз украинские военные уничтожили склад боеприпасов. Добавим, предыдущая "серия" Чернобаевки случилась 24 апреля на Пасху. Это был 60-й день полномасштабного вторжения России. Тогда украинские военные эффектно ударили по российским оккупантам.

А накануне ВСУ уничтожили передовой командный пункт захватчиков в Херсонской области. Арестович утверждал, что это событие точно круче Чернобыевки. Там находилось около 50 старших российских офицеров.

Почему оккупанты снова идут в Чернобаевку? По мнению активиста Александра Леменова, аэродром в Чернобаевке является критически важным для российских оккупантов. Ведь именно там им удобнее всего сажать вертолеты, имеющие сравнительно небольшую дальность полета – от 500 до 800 километров.

"Это банально удобнее, чем вылетать из того же оккупированного Севастополя или просто сажать все в степи, где пыль залетит в двигатели и может повредить технику… Оккупантам просто нужен аэродром с твердой поверхностью", – считает он.

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